خبراء أتراك يواصلون تطهير مناطق ليبية من ألغام "حفتر"

طرابلس/الخليج 365

يواصل فريق نزع الألغام التركي، تطهير مناطق ليبية من الألغام والمتفجرات التي خلفتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الفريق أبطل مفعول قذيفة مدفع لم تنفجر، بعد إطلاقها من قبل مليشيا حفتر على مسجد في منطقة صلاح الدين التي تبعد عن العاصمة طرابلس 10 كيلو مترات باتجاه الجنوب.

وأتخذ الفريق التدابير اللازمة وأخرج القذيفة من المسجد إلى مكان آخر وقام بتدميرها.

وفي غضون ذلك، شوهد دمار كبير لحق بالمسجد جراء الهجمات.

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وبدعوة من الحكومة الليبية، تواصل فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية جهودها لإزالة ألغام ومتفجرات زرعتها مليشيا حفتر في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى.

وقال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب (حكومي)، مؤخرا، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110، بين قتيل وجريح، تشمل مدنيين وأمنيين من فرق إزالة الألغام التابعة للحكومة الليبية.



ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنّت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

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