الحكومة الليبية تعلن استئناف ضخ المياه لطرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، استئناف ضخ المياه تدريجيا إلى العاصمة طرابلس، بعد 4 أيام على انقطاعها بسبب أعمال تخريب طالت آبار مياه مزودة للمدينة.
وقال جهاز النهر الصناعي، التابع للحكومة، في بيان نشره عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن المياه عادت إلى شبكة طرابلس بعد 4 أيام من انقطاعها بسبب أعمال تخريب طالت آبار المياه.
وأشار الجهاز، أنه سيتم زيادة معدلات تدفق المياه تدريجيا.
والإثنين، أعلن "الجهاز" أن أعمال التشغيل وضخ المياه ستكون بما هو متاح للتشغيل من الآبار، بسبب أعمال تخريب وسرقة تعرض لها 123 بئرا، وفقد ما يقارب عن (460,000) متر مكعب من المياه يوميا.
ولم يورد الجهاز الحكومي المزيد من التفاصيل حول الجهات التي نفذت أعمال التخريب.
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