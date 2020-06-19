وزير الدفاع التركي يزور غرفة عمليات "مخلب النمر"

شرناق/الخليج 365

زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش، مركز إدارة عمليات "مخلب النمر" المستمرة شمالي العراق ضد إرهابيي "بي كا كا"، على الشريط الحدودي بولاية شرناق.

ورافق أكار في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آق يوز، بالإضافة لقائد القوات البحرية، عدنان أوزبال.

وقبل توجهه إلى مركز العمليات، أجرى أكار وكبار قادة الجيش، اجتماعا مع قادة الوحدات المتمركزة على الخط الحدودي.

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وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء الماضي، في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد عملية "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

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