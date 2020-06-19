- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 368 لعُمانيين و484 لغير عُمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.
وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عُمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.