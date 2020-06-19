الراعي والرعيّة وتحمل المسؤولية

تواجه المجتمعات قديماً وحديثاً مخاطر تهدد أمنها وسلامتها بل وحتى مصيرها، مخاطر تتعدد أشكالها ومراحلها ودرجة خطورتها فمثلاً قد تواجه عدو يشن عليها حرباً ضروس لا تستطيع تحمل تداعياتها أو قد تواجه تحديات مجتمعية يكون مصدرها إما خارجي أو داخلي تشكل خطراً يهدد وجودها وبقائها كما أنها قد تواجه أيضاً ظواهر طبيعية كوارثية تهلك الحرث والنسل كهيجان الأعاصير وثوران البراكين مثلاً وكذلك قد تتمثل أيضاً هذه المخاطر في إصابة أفرادها بأوبئة صحية لا قبل لها بها إذاً فالمخاطر التي قد تواجه المجتمعات مختلفة ومتعددة سواء في النوع والحجم أو في الزمن والتأثير ولكن القاسم المشترك الأكبر الذي يحدد أمن المجتمع وأمانه هو مدى معرفته بكيفية التعامل مع هذه الأخطار والتحديات ومدى وعيه ككل بحجم الخطر وضرورة مواجهته.

ويثبت لنا التاريخ بأن هذا العامل كان ولازال أكثر عامل أثبت فاعلّيته في تحديد مآل هذه الاخطار والتحديات وتقرير حقيقة إما الانتصار عليها أو الانكسار أمامها وهذا الانكسار غالباً ما يكون سببه أحد أمرين إما تهاون الحاكم في مواجهة الخطر وخطأه في تقدير مدى تأثيره وإما تقاعس المحكوم عن مساعدة الحاكم في مواجهة الخطر وتأمين تحييده لذا فأن الحل الوحيد المنجي لكلا الطرفين يكمن فقط في العمل التكاملي الجاد بينهما الذي متى ما وجد زال الخطر عن المجتمع وتمكن من الانتصار على كل ما يهدده وعزز كذلك من ثقة الحاكم والمحكوم في نوايا كل منهما تجاه الآخر ولكن المشكلة في هذا الشأن تحديداً هي جهل أحد الطرفين أو كلاهما بمعرفة من المسؤول عن القيام بمواجهة الخطر وعلى عاتق من تقع مسؤولية احتواءه وتحجيمه، هل تقع على الحاكم وحده أم على المحكوم معه؟ إن هذا التساؤل في رأيي يفتح الباب على مصراعيه أمام تحليل نظرة كل من الحاكم والمحكوم تجاه بعضهما البعض ومعرفة كل منهما بطبيعة دور الآخر.

جميعنا يعلم الحديث الشهير الوارد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: “ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ” والذي فيه توجيه صريح بأن كل راع مسؤول عن رعيته سواء كانت رعيته عائلة أو موظفين أو معلمين أو غيرهم وصولاً إلى أن الرعية قد تكون قوم عينوا أحدهم قائداً لهم أو بلد عين سكانها من يثقون به حاكماً عليهم إذاً أياً كانت نوعية العلاقة بين الراعي والرعية فالراعي بلا شك مسؤول عن حقوق ومطالب كل من يعترف بأنه راع له ولكن الكثير منّا يغفل ويتجاهل حقيقة مهمة تقول بأن هذه المسؤولية التي تختلف أنماطها وطبيعتها لا تعني بأن الرعية لا تتحمل هي أيضاً مسؤوليات على نفس الدرجة من الأهمية التي يتحملها الراعي وهذه المسؤوليات تتمثل في طاعته والاستجابة لتوجيهاته وارشاداته وتعليماته طالما ظلت كل هذه الأمور في إطار ما يُرضى الله ورسوله وترضى عنه المفاهيم والاعراف البشرية.

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وهنا تكمن نقطة البحث فالراعي مهما اجتهد في تحمل مسؤولياته وحرص على تطبيقها إذا لم يجد من رعيته إلا التجاهل التام لكافة طلباته وتعليماته والتي في تطبيقها غالباً ما يكفل للرعية ظروف معيشية أفضل ونمط حياة معين يرضون عنه فإن النتجية الطبيعية لوجود هذا التجاهل تكون استحالة تمكن الراعي من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته كما ينبغي ممّا يجعله حينها عقلاً ومنطقاً في حلٍ من تحمل تبعات هذا الإهمال والتجاهل الذي أظهرته له الرعية والذي فيه مناقضة تامة لأبسط مفاهيم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الراعي والرعية خاصةً إذا ما علمنا أن القاعدة المجتمعية المعمول بها في شتى أصقاع الأرض تقول بأن كما للرعية حقوق يحق لهم شرعاً وعقلاً المطالبة بها والتعبير عنها إلا أن عليهم أيضاً واجبات لا يقل تنفيذها والالتزام بها أهمية عن حقوقهم التي يطالبون بها.

المفارقة الغريبة والمستهجنة في هذا الصدد تكمن في أنك تجد الكثير من المنتمين للرعية لا يرون في عدم تنفيذ واجباتهم خطأ أو تقصير عليهم تحمل تبعات وتداعيات حدوثه بل إنك تجدهم بدلاً من لوم أنفسهم على اهمالهم وتقصيرهم يوجهون أصابع الاتهام الى الراعي وحده وينشرون مزاعم بينهم تقول بأن هذا التقصير الحادث لا يتحمله إلا الراعي فقط كي يُظهروا لأنفسهم بأنهم في حلٍ من تحمل مسؤولية وتبعات ما حدث رغم علمهم الكامل بأن الراعي قد قام بكل واجباته كما ينبغي وقام بتبيان وتوضيح حجم الضرر المؤكد وقوعه في حال عدم تنفيذ اجراءاته وأوامره وأوضح لهم تماماً مدى خطورة عدم الالتزام بكل ما يقرره ويصدره وهذا الواقع في حقيقته لا ينم إلا عن مدى استفحال ظاهرة الجهل والتهاون والاستهتار بين الرعية في بعض المجتمعات ممّا يجعل الراعي يقف حائراً في ماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة فهل يقوم بعقاب كل من يخالف تعليماته عقاباً صارماً فتتهمه الرعية حينها بالديكتاتورية والظلم أو التوقف عن القيام بما يراه مناسب فيعظم حينها بين رعيته الخطر وتتضخم بالتالي تداعياته وعواقبه وتصبح نتائج اهماله في المحصلة سلبية جداً على الجميع.

ختاماً إن مفهوم المسؤولية بين الراعي والرعية مفهوم تبادلي تكاملي مشترك وهذا المفهوم لا يُحمّل كامل المسؤولية على كاهل طرف دون طرف مع الإقرار بأن الراعي هو القائد والناصح والموجه والمشرّع وهذه المهام هي من أهم واجباته الدينية والدنيوية ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم وجود مسؤوليات يجب أن يتحملها الطرف المقابل ألا وهم الرعية التي كما أن لها حقوق من حقها الحصول عليها فإن عليها واجبات يجب عليها القيام بها فما هي الفائدة المرجوّة من التزام أحدهما بدوره وتنفيذه على أكمل وجه دون أن يشوب آداءه شائبة في مقابل إمتناع الطرف المقابل عن السمع والطاعة له وعدم أخذ توجيهاته وتعليماته بالجدية الكافية وعدم منحها ما تستحقه من اهتمام وهذه المفارقة ليس فيها خلل وحسب بل أن فيها خطر عواقبه ستكون حتماً وخيمة على الجميع راعٍ ورعية.