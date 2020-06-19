عقدة الدونية هي شعور الإنسان بالنقص أو العجز العضوي أو النفسي أو الاجتماعي بطريقة تؤثرر على سلوكه. مما يدفع البعض إلى التجاوز التعويضي بالنبوغ و تحقيق الذات و الكينونة. و لمواجهة العقدة الدونية لابد من سلوك الاتجاه الصحيح بالرقي الفكري..

فما الذي جعل عبدالله بن ابي سلول رمز للانحطاط الفكري في عهد كان من أروع العهود في التسامي الفكري؟

و ما الذي جعل هتلر رمزاً من رموز الاستبداد!

الجواب: هو أنهما لم يسلكا الاتجاه الفكري الصحيح و لم يرتقيا في عالم الفكر الهادف و السامي .

و العكس بالعكس؛ ما الذي جعل ألبرت أينشتاين بهذا القدر من الفكر الراقي و المعرفي الذي أنار طرق العلم و المعرفة؟

فالجواب إذاً بسيط، هو أنه سلك الاتجاه الصحيح بفكره و أهدافه.

إذاً؛ كل منّا مُطالب بالرقي، فالرقي يتضمن إظهار الذوق السليم و الحكمة و البراعة، بدلا من الفجاجة و الغباء و الابتذال، لمواجهة مجتمع راقي بفكرٍ واعي و طموح واسع، و الابتعاد عن التدني الثقافي الذي يؤثر و بشكلٍ سلبي على أسلوب حياة الشخص.

فاليوم ليس كاﻷمس، شباب اليوم يختلفون عن شباب اﻷمس، فالشاب اليوم يجب أن يسير في رحلة المشتاق لاختراق الآفاق، و للسير في هذه الرحلة لابد من الرقي و الارتقاء بالفكر و الطموح و بالذات أيضاً، و الابتعاد عن صخب و ضوضاء المنحطين فكرياً، و أن تكون مواهبه و أهدافه على شكلِ سلسلة فكرية راسخة ثابتة و غير متزعزعة.

إن الإنسان في مرحلة طفولته و مع بداية فهمه و إدراكه لما حوله يبدأ عنده شعور النقص، نظراً لوجود الآخرين الذين يكبرونه سناً و الذين لديهم قدرة أفضل منه لفهم الحياة و التكيف مع البيئة، مما يعطيه القوة الدافعة لتطوير قدراته، و هذا وصف الطبيب النمساوي ( ألفرد أدلر ) أسلوب مواجهة النقص، بأنه أسلوب الحياة.

و في نظري، أنه هناك فرضيتان لتطوير تلك القدرات، إما أن يسلك الشخص مسار المنحطين فكرياً، أو ينشأ مسار فكري راقي و يكون نجم لامع بين أقرانه فيُجبر كل من صاحب الفكر السليم و صاحب الفكر المنحط في الاستماع إليه!

فكل شخص لديه خيارات ليتألق و يظهر ما في جعبته مما يثير الإعجاب، بطريقته هو.

فالرقي الثقافي يعني تحوّل الكائن من مجرد الوجود الطبيعي إلى الوعي بهذا الوجود.

إذاً؛ على الإنسان أن لا يتأثر بتلك العقدة الدونية سلباً حتى لا يقع في فخ عقلية هتلر ! فليكن التأثير إيجاباً كي يكون آينشتاين عصره .

بقلم القانونية: جنان صالح