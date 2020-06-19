«الصحة»: تأخير الذهاب للكشف عن كورونا تسبب في دخول مصاب للعناية المركزة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، أن تأخر الكشف عن فيروس كورونا المستجد عند ظهور الأعراض تسبب في تطور إحدى الحالات المصابة بالفيروس ودخولها للعناية المركزة. Advertisements وأضافت الصحة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر” أن عيادات تطمن تعمل على مدار الـ24 ساعة ، مطالبة بضرورة التوجه إليها عند ظهور الأعراض.

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