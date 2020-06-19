للجمعة الثالثة على التوالي.. التزام تام من المصلين في الرياض بالإجراءات الاحترازية (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: حرص جموع المصلين بمساجد مدينة الرياض على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، خلال تأدية صلاة الجمعة الثالثة منذ إعادة فتح المساجد امام المصلين. وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية “واس” جموع المصلين وهم ملتزمين بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي في الصفوف، والحضور بسجادة الصلاة الخاصة من المنزل. Advertisements

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