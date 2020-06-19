مساعد سابق لوزير الخارجية المصري: موقف حكومة الوفاق من العمال المصريين سيكون محل تقدير

وأضاف هريدي في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس بيان مشجع، ومصر من جانبها تقدر السرعة التي تجاوبت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع حادث العمالة المصرية وسرعة إلقاء القبض على من ارتكبوا هذه الواقعة والتحقيق معهم بمعرفة المدعي العام الليبي.

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وتابع أن هذا الأمر سيكون محل تقدير من جانب الحكومة المصرية والشعب المصري كذلك، ونأمل أن تكون هذه بداية تواصل جديد بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق انطلاقا من أن مصلحة مصر في ليبيا هى ليست في اتخاذ مواقف تؤيد طرف ضد الآخر في المعادلة الليبية، وإنما مساعدة مصر قدر الإمكان لكافة الأطراف الليبية على تفعيل قرارات الأمم المتحدة ومخرجات قمة برلين في 19 يناير الماضي والتي شاركت فيها مصر بوفد كبير تولى رئاسته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكذلك إعلان القاهرة.

وقال هريدي تعليقا على تصريحات وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش بشأن المشير خليفة حفتر، بالطبع ارتكب المشير حفتر أخطاء إستراتيجية فادحة، ومثال ذلك عندما دعت الحكومة الروسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، الأطراف الليبية للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وكان الاتفاق جاهزا، وفوجئ الجميع بترك حفتر لقاعة المفاوضات وغادر موسكو بدون التوقيع على هذه الاتفاقية، الذي لو كان وقع عليها لما كانت الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في ليبيا.