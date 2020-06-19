وأضاف هريدي في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس بيان مشجع، ومصر من جانبها تقدر السرعة التي تجاوبت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع حادث العمالة المصرية وسرعة إلقاء القبض على من ارتكبوا هذه الواقعة والتحقيق معهم بمعرفة المدعي العام الليبي.
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وقال هريدي تعليقا على تصريحات وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش بشأن المشير خليفة حفتر، بالطبع ارتكب المشير حفتر أخطاء إستراتيجية فادحة، ومثال ذلك عندما دعت الحكومة الروسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، الأطراف الليبية للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وكان الاتفاق جاهزا، وفوجئ الجميع بترك حفتر لقاعة المفاوضات وغادر موسكو بدون التوقيع على هذه الاتفاقية، الذي لو كان وقع عليها لما كانت الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد سابق لوزير الخارجية المصري: موقف حكومة الوفاق من العمال المصريين سيكون محل تقدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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