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مصر... إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة 

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© Sputnik . MOHAMED HEMAIDA

وكشفت الوزيرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام"، أنه سيتم تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية بداية من الأسبوع المقبل في 8 محافظات تبدأ بـ(القاهرة والجيزة والقليوبية) غدا السبت، وتستكمل تباعا في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة) على مدى الأسبوع المقبل، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأشارت إلى انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفا من الإصابة بفيروس المستجد خلال الفترة الماضية.

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