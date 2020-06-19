وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف ادلب: "لليوم السادس على التوالي، ما تزال المجموعات المسلحة تمنع وصول الطلاب إلى المعابر التي تفصل مناطق سيطرتها في المحافظة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، لتقديم امتحاناتهم لشهادتي التعليم الثانوي والأساسي".
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وجدد مصدر أمني سوري التأكيد لـ "سبوتنيك" أن "الحكومة السورية والجهات المختصة بما في ذلك الصحية والتعليمية، وفرت كافة التجهيزات اللوجستية والصحية على المعبر بالإضافة الى تأمين مراكز إقامة مؤقتة للطلاب في محافظة حماة".
ووفق المواعيد المعلنة لوزارة التربية، يبدأ أول أيام امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي مطلع الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الضمانات التركية... "النصرة" تمنع خروج الطلاب السوريين من إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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