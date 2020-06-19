اليمن... المجلس الانتقالي يسيطر على مقر أمن سقطرى

وقال الرحبي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الانتقالي اقتحم إدارة أمن محافظة سقطرى في مدخل حديبو".

وأضاف: "مقر إدارة الأمن يبعد أمتاراً فقط من مقر القوات السعودية".

​وانتقد المستشار في الحكومة اليمنية، موقف القوات السعودية (قوة الواجب 808)، بالقول إنها "دخلت سقطرى لدعم الشرعية وحماية مؤسسات الدولة ولكن في أول امتحان لها وقفت موقف الحياد وخذلت الشرعية ومؤسسات الدولة".

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بينهم منشقون عن الجيش اليمني، اقتحمت في وقت سابق اليوم، مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، عقب هجوم شنته على الجيش والأمن اليمني في منطقة حيبق على المدخل الغربي لمدينة حديبو.

وتعد سقطرى، كبرى جزر أرخبيل سقطرى، والمكون من 6 جزر تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.