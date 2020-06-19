بعد مطالب الأطباء بتأجيل الامتحانات في مصر... أول رد من التعليم

وقال شوقي إن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة في الموعد المعلن عنه هو قرار الدولة بأكملها، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".
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وأضاف الوزير عبر تصريحات له، على جروب "ائتلاف معلمي مصر" عبر تطبيق "واتسآب"، أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة في هذا الموعد هو قرار الدولة التي ستوفر كل شيء ممكن لتأمين الطلاب.
وجاء رد وزير التعليم ردا على مخاطبة نقابة الأطباء للرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، في ظل زيادة حالات المصابين بكورونا.
جدير بالذكر امتحانات الثانوية العامة في مصر تنطلق يوم الأحد المقبل 21 يونيو 2020، في تمام العاشرة صباحا.
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