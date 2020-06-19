شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 150 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالى 150292 حالة، بحسب صحيفة "سبق" . وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 1849 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالى عدد الحالات المتعافية 95764 حالة، وأكدت "الصحة" تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 1184 حالة وفاة، وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 53344، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1941

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