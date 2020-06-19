شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يثمن مستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، بمستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي، ما يساهم في دعم جهود التنمية وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة البنك تمويلاً جديداً من المؤسسة الدولية للتنمية، لصالح مشروع الاستجابة لمكافحة انتشار الجراد وتعزيز أنظمة التأهب لمواجهة مخاطر غزو الجراد مستقبلا في بلادنا.
وقال العوج - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة - إن المشروع يأتي في إطار استجابة البنك الدولي لأزمة انتشار أسراب الجراد الصحراوي في أفريقيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. لافتاً إلى أن عملية التمويل الجديدة تهدف إلى تحسين أنظمة الرصد والمكافحة، وتخفيف آثار انتشار أسراب الجراد على صحة الإنسان والبيئة، وحماية أرزاق المجتمعات المستهدفة وإنعاشها من جديد.
ويهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبالتنسق المشترك مع وزارة الزراعة والري، إلى بناء قدرات اليمن للاستجابة الفعالة لأي غزو جديد للجراد من خلال تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، والتنسيق الإقليمي، ودعم قدرات المجتمعات المحلية على تفعيل أنظمة الإنذار المبكر والرد السريع.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يثمن مستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.