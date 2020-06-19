اليمن يثمن مستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولى

وقال العوج - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة - إن المشروع يأتي في إطار استجابة البنك الدولي لأزمة انتشار أسراب الجراد الصحراوي في أفريقيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. لافتاً إلى أن عملية التمويل الجديدة تهدف إلى تحسين أنظمة الرصد والمكافحة، وتخفيف آثار انتشار أسراب الجراد على صحة الإنسان والبيئة، وحماية أرزاق المجتمعات المستهدفة وإنعاشها من جديد.



ويهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبالتنسق المشترك مع وزارة الزراعة والري، إلى بناء قدرات اليمن للاستجابة الفعالة لأي غزو جديد للجراد من خلال تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، والتنسيق الإقليمي، ودعم قدرات المجتمعات المحلية على تفعيل أنظمة الإنذار المبكر والرد السريع.