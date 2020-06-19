شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أمريكية ليبية لمناقشة التطورات الراهنة في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، التطورات الراهنة في ليبيا. وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفقًا لبوابة أفريقيا الإخبارية اليوم/الجمعة/، أن الجانبين اتفقا على الحاجة الملحة إلى مشاركة جميع الأطراف بشكل فعّال في الحوار السياسي والأمني الذي تقوده الأمم المتحدة للدفع قُدمًا بالسلام والاستقرار والسيادة في ليبيا وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

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