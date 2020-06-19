شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ«كورونا» و45 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 1849 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 45 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ«كورونا» و45 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.