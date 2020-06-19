شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: الإطاحة بمقيم عربي استدرج القاصرات لتصويرهن بمشاهد خادشة للحياء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر).

وأضاف أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.