شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: تكوّن سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات(جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية، نجران و أجزاء من الساحل الغربي.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.