داخل غزة… صحيفة عبرية تكشف مدى استعداد حماس للمعركة المقبلة مع إسرائيل

أفادت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، أمس الخميس، بأن إسرائيل رصدت إطلاق حركة حماس لصواريخ تجريبية في البحر المتوسط، قبالة غزة، بهدف اختبار صواريخ جديدة بما في ذلك اختبار مدى دقة إصابتها.

وذكرت الصحيفة أن حماس أطلقت نحو 2000 صاروخ خلال العامين الماضيين فقط، وبأن هذه التجارب الصاروخية تشير إلى أن الحركة عادت لملأ مخازنها وتطوير ترسانتها الصاروخية التي أصبحت تصل إلى مختلف المديات.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس تركز جهودها في بناء الأنفاق الدفاعية داخل قطاع غزة، تحسبا واستعدادا لمعركة برية مع الجيش الإسرائيلي في حال اندلعت مواجهة جديدة بين الطرفين.

ولفتت إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أعربت عن قلقها من تعاظم قوة حماس، بما في ذلك بناء الأنفاق وإطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر المتوسط، وبأن صبر الحركة من السياسات الإسرائيلية بدأ في النفاد.