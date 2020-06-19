بيان من الكويت بشأن تركيا وإيران والعراق

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن "الكويت وانطلاقا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق".
وأوضح المصدر، في تصريح صحفي اليوم الجمعة بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "تلك التدخلات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة".
وشدد على وقوف الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.
يشار إلى أن شمالي العراق، شهد أمس الأربعاء، قصفا إيرانيا فيما توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان.
وتكبد مواطنون عراقيون خسائر فادحة بمصادر قوتهم، إثر قصف مستمر منذ أسابيع تنفذه طائرات حربية ومدفعية تابعة لتركيا وإيران، ما تسبب بنزوح جديد داخل العراق.
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