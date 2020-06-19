مطرب مصري يوجه رسالة لملك المغرب

وكتب فؤاد، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، "خالص الدعاء لجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب بأن يتم الله شفاءه على خير، وأن يمتعه دائما بالصحة والعافية".

وفي وقت سابق، أعلن القصر الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية في القلب، بمصحة القصر بالرباط.

وأضاف "العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب".

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وأكد أن "العملية كللت بالنجاح الكامل".

وكان العاهل المغربي قد أجرى عملية جراحية عام 2018 في فرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام في إيقاع نبض القلب".

ويحكم الملك محمد السادس (56 عاما) المغرب منذ تموز/يوليو 1999، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.