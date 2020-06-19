اليمن... قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تقتحم مركز سقطرى

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى، لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات موالية للمجلس الانتقالي، بينهم منشقون عن الجيش اليمني، شنوا هجوماً على قوات عسكرية وأمنية في منطقة حيبق على المدخل الغربي لمدينة حديبو مركز سقطرى، تمكنت على إثره من التقدم والسيطرة على مقرات أمنية وعسكرية وسط المدينة، عقب مواجهات عنيفة تخللها قصف مدفعي مكثف.

وأضاف بأن قوات المجلس الانتقالي تقدمت إلى محيط إدارة أمن حديبو وميناء المدينة، وسط مواجهات عنيفة مع قوات من الجيش والأمن اليمني.

وفي السياق، تجري قوة الواجب السعودية (808) اتصالات بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية لايقاف المواجهات بين الطرفين التي خلفت قتلى وجرحى بينهم مدنيون.