التفاصيل الكاملة لضوابط استئناف السياحة في مصر

ويتضمن الدليل، التعريف بالاشتراطات الوقائية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف وجميع الأنشطة السياحية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وأعلن وزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني، استئناف حركة السياحة الخارجية إلى 3 محافظات وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول يوليو/تموز المقبل.
وأعلن وزير الطيران المصري محمد منار، اليوم الأحد، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية من أول يوليو المقبل.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت عدد من القرارات لتحفيز قطاع السياحة والطيران، مثل إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، تخفيض أسعار الوقود الخاص بالطيران وتخفيض رسوم الخدمات المقدمة لشركات الطيران في المطارات.
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