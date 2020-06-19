طلاب الرقة يتقدمون للامتحانات في ريفها المحرر بعد منعها لـ 8 سنوات... فيديو

وقال مدير تربية محافظة الرقة السورية فراس العلو لـ "سبوتنيك" إنه "للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، ستقام امتحانات الثانوية العامة بكافة فروعها في الريف المحرر الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، وسيتقدم للامتحانات 5891 طالبا وطالبة موزعين على 45 مركزا في بلدة السبخة مع اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس "كورونا" وبما يسهل العملية الامتحانية".

وبيّن العلو أن "هناك أكثر من 4 آلاف طالب سيخرجون من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الأمريكي وميلشيات قسد الخاضعة له، عبر معبر شنان، ويتقدمون للمواد الامتحانية ومن ثم يعودون إلى منازلهم في المناطق الساخنة إذا رغبوا بذلك، حيث تم تخصيص مراكز امتحانية خاصة بهم لتجنب الاختلاط مع طلاب المناطق المحررة، ولان جميع المراقبين في المراكز هم من الكوادر التعليمية من المناطق المحررة سيتم اتخاذ إجراءات ووسائل وقاية لهم كونهم سيراقبون طلاب من المناطق الساخنة".

© Sputnik . Attia Al-Attia طلاب الرقة يتقدمون للامتحانات في ريفها المحرر بعد منعها لـ 8 سنوات

وأوضح العلو أن "المحافظة ستوفر للطلاب وسائل النقل لنقلهم من معبر شنان إلى المراكز الامتحانية أو من مراكز الإقامة التي تم تخصيصها لهم وعددها 31 مركزا إقامة مريحة وصحية، مع خدمات إطعام كاملة لهم تقدم من المنظمات الدولية بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الرقة".

© Sputnik . Attia Al-Attia مدير تربية محافظة الرقة السورية فراس العلو

وتابع العلو أن "المديرية عملت على توزيع الكوادر التربوية المشرفة على سير العملية الامتحانية من رؤساء المراكز وأمناء السر والمراقبين، وعقدت اجتماعات مع هذه الكوادر في بلدة السبخة لشرح التعليمات الوزارية الناظمة للعملية الامتحانية".

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وكشف أن "عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بكافة فروعها بلغ 5891 طالبا وطالبة منهم 3179 في الفرع العلمي و2291 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و419 في الفرع التجاري واثنان في الفرع الصناعي، وتم تحديد 45 مركزا لهم في بلدة السبخة".

© Sputnik . Attia Al-Attia طلاب الرقة يتقدمون للامتحانات في ريفها المحرر بعد منعها لـ 8 سنوات

وأشار العلو إلى أن "مجموع الطالبات والطلاب المسجلين لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي بمحافظة الرقة بلغ 3000 تلميذ وتلميذة، حيث تم توزيعهم على 23 مركزا امتحانيا منها 10 مراكز في بلدة السبخة و7 في معدان و6 مراكز في دبسي عفنان".

وحدّد الفريق الحكومي السوري المعني بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، تاريخ الـ 21 من شهر حزيران الحالي موعداً لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، لدورة امتحانية واحدة وتقرر إلغاء الدورة التكميلية، وذلك في حال عدم ظهور أي متغيرات تتعلق بالفيروس تستدعي تعديل موعد الامتحان.

© Sputnik . Attia Al-Attia طلاب الرقة يتقدمون للامتحانات في ريفها المحرر بعد منعها لـ 8 سنوات

وكانت وزارة التربية أعلنت أنها ستجري امتحانات للشهادات العامة (التعليم الأساسي والثانوية العامة) في محافظة الرقة وفق شروط إحداث المركز الامتحاني، وأن هذا القرار يأتي حرصا على مصلحة التلاميذ والطلاب وتخفيفا للأعباء المترتبة عليهم مع أسرهم بسبب السفر إلى المحافظات الأخرى لتقديم امتحاناتهم.

ودمر أكثر من 85% من مدينة الرقة وريفها تدميرا كاملا خلال سنوات الحرب، وتقع حالياً تحت سيطرة قوات تنظيم "قسد" الموالي لقوات الاحتلال الأمريكي، باستثناء الريف الجنوبي الذي يسيطر عليه الجيش العربي السوري.