سوريا: النظام التركى ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف حلب الشمالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في العديد من المناطق بريف حلب الشمالي في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية اليوم /الجمعة/ قولها "إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا اليوم بعدة قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قرى الزيارة وعقيبة وصوغانية في ريف حلب الشمالي".

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وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في هذه القرى.



وتستهدف قوات النظام التركي ومرتزقته الإرهابيون المنتشرون في مناطق عفرين واعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر المناطق والقرى المجاورة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.