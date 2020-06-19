شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة فى شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح المصدر - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - أن تلك التدخلات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية، فضلا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.



وشدد على وقوف الكويت إلى جانب العراق، وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.