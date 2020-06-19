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الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة فى شمال العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح المصدر  - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - أن تلك التدخلات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية، فضلا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.


وشدد على وقوف الكويت إلى جانب العراق، وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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