شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: نرفض رفضاً قاطعاً التدخّل فى شؤوننا الداخلية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين ، اجتماعاً مع سفراء وقائمين بأعمال دول آسيا وأمريكا اللاتينيّة وأستراليا المُعتمدين في العراق؛ وذلك في إطار الاهتمام الذي يُوليه لمناقشة الموضوعات المُشترَكة .

وأكّد وزير خارجية العراق التزام الحُكُومة العراقيّة الكامل بمُواصَلة جُهدها في مُواجَهة التحدّيات، وتجاوزها، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة من دون التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدان، مُشِيراً إلى أنّ العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخّل في شُؤُونه الداخليّة.

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أوضح الوزير العراقى ، أنه من أولوليّات الحكومة العراقية تقوية العلاقات مع العالم، وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المُشتركة، مُضيفاً: تسعى الحكومة إلى إصلاح النظام الاقتصاديّ، في إشارة إلى الدعوة إلى فتح باب الاستثمار في العراق، لافتاً إلى أنّ اللقاء معهم هو لأجل تبادل الآراء ووجهات النظر حول تعزيز العلاقات الدبلوماسيّة، ودعم التعاون مع الشركاء.