شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الرياضة العرب يبحثون دعم الشباب فى مواجهة كورونا باجتماع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية المعاونة ( الشبابية - الرياضية –المالية ) عن بعد (online) خلال الفترة من 22 الى 28 يونيو الجاري، على أن يكون اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد (online) يوم الاحد 5 يوليو المقبل برئاسة ، موريتانيا رئيس الدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذلك الدعوة لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي للمجلس يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل برئاسة مصر.

ونشرت وكالة أنباء السعودية، أن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، قالت في تصريح لها اليوم، أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية فقد تمت الدعوه لهذه الاجتماعات، لمناقشة ما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا.

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وأفادت أبو غزاله بأنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد (online) يوم الاحد 5 يوليو المقبل، مثل مؤتمر حول الشباب العربي ما بعد جائحة كورونا، منتدى الشباب العربي الأوروبي السابع، بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، جلسة حوارية حول الشباب العربي والثورة الصناعية، جلسة حوارية حول ماذا يريد الشباب العربي للوصول لأهداف التنمية المستدامة، كما يتضمن جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تدريبية في مجال التسويق والاعلام الرياضي، البرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية.

وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.