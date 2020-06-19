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قبرص والعراق تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وإرساء الاستقرار في المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أجرى وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم /الجمعة/ اتصالا هاتفياً مع نظيره العراقي فؤاد حسين؛ بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكررت وزارة الخارجية - في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية - إن الوزيرين أكدا من جديد التزامهما بالعمل معاً لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة الأوسع، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين قبرص والعراق، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق.


وأضافت الوزارة، أن خريستودوليديس هنأ وزير الخارجية العراقي على توليه منصبه.

 

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