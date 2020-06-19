عناصر "الكومادندوز" التركية تتجول في العراق... فيديو

وقالت الوزارة، على حسابها على "تويتر"، إن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وإن عناصر "الكوماندوز" تواصل تدمير ملاجئ ومخابئ ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

​وأعلنت وزارة الدفاع التركية، قبل أيام، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "حزب العمال الكردستاني" المحظورة في تركيا.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.