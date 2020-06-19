إسرائيل تعلن اختفاء أحد جنودها

القدس/ الخليج 365



أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة، اختفاء أحد الجنود، جنوبي البلاد، دون الإشارة إلى احتمالية اختطافه.



وطلبت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مرفق بصورة وأوصاف، "المساعدة في اقتفاء آثار جندي يدعى أديل فيشلر (19 عاما)".



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وقال البيان إن فيشلر "يخدم في القاعدة العسكرية (شيزافون) جنوبي إسرائيل، وشوهد آخر مرة مساء الخميس وهو يخرج من القاعدة".



ولم تكن واقعة اختفاء جندي إسرائيلي هي الأولى من نوعها، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختفاء أحد جنوده من قاعدة عسكرية بالجنوب في فبراير/شباط 2019.



ورغم ذلك لم تلمح الصحف العبرية إلى احتمال اختطاف فيشلر، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختفائه حتى الساعة 8:50 ت.غ.

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