حرف فنون أبها تقرأ ثقافة تويتر

تقرأ مجموعة حرف القرائية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الإثنين غرة ذو القعدة كتاب ثقافة تويتر للدكتور عبدالله الغذامي في أمسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي ويقدم القراءة الدكتور أحمد الصغير عبر الإتصال المرئي. وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية تناقش الرؤية الفلسفية للمؤلف تجاه الاتصال الإلكتروني، كخطاب تفاعلي نقدي، وتتناول المجموعة هذا الكتاب المدرج في فعالياتها لهذا العام والذي يأتي ضمن مشروع الدكتور عبدالله الغذامي المتجددة في النقد الثقافي، مشيرا الى أن الأمسية ستحفل بحوار بين الحضور وتحليل للمحتوى.

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