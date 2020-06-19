ترامب يحذر من وسيلة قد تطيح به من الرئاسة.. ويحدد الطرف المتآمر

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خشيته من خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر، بسبب التصويت “عبر البريد”، الذي يدعمه الديمقراطيون.

وقال ترامب (وفق صحيفة واشنطن تايمز): “التصويت عبر البريد، الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يجعلني أخسر…”.

وأضاف: “هم -الديمقراطيون- يخدعون، ينهبون، يسرقون.. لا يرسلون بطاقات الاقتراع إلى بعض المناطق، لا سيما المناطق الجمهورية.

وتحدث ترامب، في وقت سابق، ضد خيار إجراء التصويت عبر البريد، والذي يمكن أن يُسمح به في بعض الولايات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة للبوابة المتخصصة “Real Clear Politics”، إلى تقدم مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن على ترامب بـ8.5٪ في مستوى الشعبية.

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إلى ذلك، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن المعلومات التي كشفت عنها مذكرات المستشار السابق بالبيت الأبيض، جون بولتون، تحرج ترامب.

وأوضحت بيلوسي أن “الرئيس دونالد ترامب غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسًا، وأن الديمقراطيين سيواصلون مراقبة سلوك الرئيس”.

وتابعت بيلوسي: «من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيًّا وغير مستعد فكريًّا؛ ليكون رئيس الولايات المتحدة.. هذا لا يهم الجمهوريين بمجلس الشيوخ فيما يبدو».

وأضافت أنها تتشاور مع كبار الأعضاء الديمقراطيين بشأن إمكانية استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بإدارة ترامب ومؤلف الكتاب للشهادة.