ردت الإدارة العامة للمرور، على استفسار مغرد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة في ظل وجود مخالفات.

وأكدت الإدارة أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يكشف إمكانية نقل ملكية المركبة رغم وجود مخالفات .. ويحدد شرطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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