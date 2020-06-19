بـ50 حالة.. قفزة في إصابات كورونا بفلسطين

فلسطين / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 50 إصابة بكورونا، الخميس، فيما يمثل قفزة في الإصابات بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 42 إصابة في محافظة الخليل (جنوب)، و5 في القدس، و3 في محافظة نابلس (شمال).

ولفتت إلى أن إجمالي الإصابات (بما فيها القدس المحتلة) ارتفع إلى 795، بينها 5 وفيات و570 حالة تعاف.‎

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و546 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 454 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و497 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.