بـ8 حالات.. البحرين تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية

المنامة / الخليج 365
أعلنت البحرين، الخميس، تسجيل 8 وفيات بكورونا لتمثل أعلى حصيلة وفيات يومي بالمملكة، و469 إصابة بالفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة، في عدة تغريدات عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20 ألفا و430؛ بينها 57 وفاة، و14 ألفا و696 حالة تعاف.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و553 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 455 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و501 ألف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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