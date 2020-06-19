جونسون وماكرون يبحثان في لندن ملفات عدة بينها ليبيا

لندن/الخليج 365



استقبل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الخميس، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في العاصمة لندن، لإحياء الذكرى الثمانين لخطاب "شارل ديغول" الشهير في زمن الحرب.

وبحث الطرفان خلال اللقاء ملفات عده من بينها الملف الليبي.

ووفقا لبيان صادر عن "داونينج ستريت"، فإن الجانبين ناقشا آخر تطورات الوضع في ليبيا، والحاجة إلى عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة تجمع كافة الأطراف لإنهاء الصراع الدائر في البلاد.



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وأضاف البيان: "أخيرًا، اتفق الزعيمان على مواصلة العمل بشكل وثيق في القضايا الدولية الأخرى، من بينها قانون الأمن الوطني الصيني المقترح في مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم والذي هو خرق للإعلان المشترك".

وطالما تؤكد بريطانيا على تمسكها بالإعلان الصيني - البريطاني المشترك الموقع في عام 1984 بشأن هونغ كونغ وتبعيتها للصين وفقا لصيغة "دولة واحدة ونظامان".

وكان الجنرال "شارل ديجول"، ألقى خطبته الشهيرة عام 1940، إبان الحرب العالمية الثانية، عبر إذاعة بي بي سي البريطانية، دعا خلالها الشعب الفرنسي إلى مقاومة الاحتلال النازي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.