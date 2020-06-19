الاتحاد الأوروبي يهنأ "فولكان بوزكير" بانتخابه لمنصب أممي

بروكسل/ شريفة جتين/ الخليج 365

هنأ الاتحاد الأوروبي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، السفير فولكان بوزكير، بمناسبة انتخابه رئيسًا للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان له، الخميس: "الاتحاد الأوروبي يهنىء فولكان بوزكير بانتخابه لرئاسة الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معًا في مواجهة التحديات العالمية الجديدة.

ومن المنتظر أن يستلم السفير التركي المنصب من رئيس الدورة الحالية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، لفترة تستمر حتى الشهر نفسه من العام 2021.

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يشار إلى أن فولكان بوزكير ولد عام 1950 في العاصمة التركية أنقرة، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة أنقرة، ليعمل نائباً للقنصل التركي العام في "شتوتغارت".

كما شغل مناصب أخرى، مثل ممثل تركيا الدائم في الاتحاد الأوروبي ونائباً للأمين العام للاتحاد الأوروبي، ونائباً لمستشار شؤون الاتحاد في الخارجية التركية، ورئيس الهيئة البرلمانية للمجلس الأوروبي.

وتولى منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

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