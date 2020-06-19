كورونا.. مصر تسجل 88 وفاة و1218 إصابة

الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، تسجيل 88 وفاة، وألف و218 إصابة بفيروس كورونا، بحسب بيانات رسمية.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الصحة المصرية حول آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 50 ألفا و437 حالة؛ بينها ألف و938 وفاة، و13 ألفا 528 حالة شفاء.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و531 ألفا، توفي منهم نحو 454 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و495 ألفا، بحسب "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.