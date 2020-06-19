مصادرة أكثر من نصف طن خضروات وفواكه في العتيبية

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية. بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آلـ زيد ، تم مصادرة 509 كغم من الخضروات و الفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 220 كغم بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف 289 كغم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي

وإذ تؤكد الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية. و تدعو المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة