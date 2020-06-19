“الطريقي” وكيلة لعمادة شؤون المكتبات لمكتبات الطالبات بجامعة الملك سعود

أصدر أ.د. بدران بن عبدالرحمن العُمَر رئيس جامعة الملك سعود , قراراً بتكليف الدكتورة إسراء بنت محمد حمود الطريقي وكيلة لعمادة شؤون المكتبات لمكتبات الطالبات.

الجدير ذكره بأن الدكتورة الطريقي تعد من الكفاءات المشهود لها بالخبرة وتفانيها بالعمل. أسرة تحرير صحيفة “الخليج” الإلكترونية تهنئ الطريقي , وتتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح.

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