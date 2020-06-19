شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الرياض يعلن إغلاق «المسار» المؤدي إلى طريق الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مساء الخميس، إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه للصالات.

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وأوضح حساب المطار الموثق على موقع “تويتر” أن إغلاق الطريق بدأ من مساء الخميس، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل الطرق.

ولفت إلى أن طريق المنطقة المساندة سيكون الطريق الوحيد للوصول إلى الصالات، كما هو موضح في الخريطة المرفقة.