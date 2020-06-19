شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء منع التجول.. «متهور» يقود بسرعة جنونية ويسيء لرجال الأمن بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كثفت الجهات الأمنية بالرياض، من تحرياتها وتحركاتها لضبط شخص كسر منع التجول واستهزأ برجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في إحدى النقاط الأمنية. ونشر حساب “طرق الرياض” مقطع فيديو، يوثق قيام أحد الأشخاص بقيادة مركبة بسرعة عالية، أثناء منع التجول، كما أساء لرجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم شرق الرياض.

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