قتلى وجرحى من "أنصار الله" بغارات جوية للتحالف على الجوف وصنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن طيران التحالف شن 10 غارات على تجمعات لـ"أنصار الله" في منطقتي الخسف والأقشع شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجماعة وأعطبت آليات.

© REUTERS / Pierre Albouy

وأشار إلى استهداف التحالف بغارات جوية مواقع وتحركات لـ"أنصار الله" في منطقة صلب جنوب غربي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، أدت إلى مقتل وإصابة عناصر من الجماعة وتدمير عتاد.

من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله، أن التحالف العربي، شن غارات جوية مكثفة على محافظات البيضاء والجوف ومأرب وحجة في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف نفذ 15 غارة على محافظة البيضاء وسط اليمن، استهدفت مديريتي ردمان والسوادية شمال البيضاء.

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وتأتي الغارات بالتزامن مع مواجهات بين عناصر الجماعة وقبليين يقودهم القيادي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، في مديرية ردمان شمال البيضاء، بعد يوم من استقدام الطرفين تعزيزات تضم مقاتلين وعتادا عسكريا.

في سياق الغارات الجوية أيضا، قصف طيران التحالف بـ 11 غارة محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على مديريتي الحزم وخب والشعف، حسب "المسيرة".

وتعرضت محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى 9 غارات جوية شنها التحالف على مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

محافظة حجة شمال غربي اليمن شهدت هي الأخرى قصفا جويا حيث نفذ طيران التحالف 4 غارات، استهدفت ثلاث غارات منها مديرية حرض، فيما طالت غارة أخرى منطقة الطينة في مديرية ميدي شمال غربي حجة.