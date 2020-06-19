شكرا لقرائتكم خبر عن غارات تركية جديدة على مناطق بمحافظة دهوك شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل جيش الاحتلال التركي غاراته الغاشمة على محافظة دهوك شمال العراق، وشن هجمات جديدة بالمنطقة، حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل، وقبل قليل قصفت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال التركي مواقع في محيط دهوك شمال العراق، وبعد تدخلاتها العسكرية فى سوريا وليبيا، تواصل تركيا عربدتها فى المنطقة بهجوم سافر على شمال العراق، رغم اعتراض الحكومة العراقية لما يقوم به القوات التركية ضد الأكراد بشمال العراق، إلا أن ميليشيات أردوغان أعلنت، اليوم الخميس، إن قواتها أصابت أكثر من 500 هدف لمقاتلين أكراد فى شمال العراق فى إطار عملية تنفذها فى المنطقة ضد حزب العمال الكردستانى.

وأصابت طائرات مقاتلة تركية، أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستانى فى مناطق مختلفة من شمال العراق يومى الأحد والثلاثاء فى غارتين منفصلتين زعمت أنقرة إنهما تأتيان ردا على تزايد هجمات الأكراد.

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وأطلقت تركيا "عملية مخلب النمر" يوم الثلاثاء فى منطقة حفتانين فى شمال العراق، وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن طائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكردستانى فى 36 ساعة.