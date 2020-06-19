شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أول طفلة بالكويت تتعافى من كورونا بعد انجاز طبى بتقنية "الإيكمو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة القبس الكويتية، صورة الطفلة المتعافية من فيروس كورونا بعد انجاز حققته الكوادر الطبية، وتعد أول حالة نجحت للرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو) للأطفال في الكويت.
والطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت بحالة حرجة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقال مدير المستشفى المعالج لها إن الحالة تعد من النوادر، إذ يوجد عدد محدود في العالم من الأطفال المصابين بمرض «كوفيد-19» ممن تلقوا العلاج عن طريق تقنية «الإيكمو» بنجاح.
وأوضح أن خدمة «الإيكمو» للبالغين تتوافر في العناية المركزة منذ عام 2017، إذ تم استخدام هذه التقنية والخدمة لطفلة في الثامنة من عمرها كانت تعاني جراء التهاب حاد في الرئة ومتلازمة ضائقة الجهاز التنفسي الحادة نتيجة إصابتها بمرض «كوفيد - 19».
وذكر أن الطفلة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية مما استدعى وضعها على جهاز الرئة الصناعية وتم إنعاشها بنجاح واستمرت في حالة حرجة فترة أسبوعين في العناية المركزة إلى أن تعافت الرئة بشكل كبير وتم رفع جهاز الرئة الصناعية الخارجية (الإيكمو) عن الطفلة ثم نقلها إلى العناية المركزة للأطفال فى مستشفى العدان لاستكمال علاجها وتم رفع جهاز التنفس الصناعي عنها بنجاح أيضا وهي حاليا في حالة مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة أول طفلة بالكويت تتعافى من كورونا بعد انجاز طبى بتقنية "الإيكمو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.