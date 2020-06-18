شكرا لقرائتكم خبر عن «مختص» يوجه نصائح لتفادي عمليات الاختراق وسرقة البيانات عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه عبدالله السبع، الخبير في الشؤون التقني، نصائح مهمة لتفادي سرقة البيانات وعمليات الاختراق عبر الإنترنت.

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وقال السبع، إن أكثر نسبة مستهدفة هم هؤلاء الذين ليس لديهم خبرة في الشؤون التقنية، كما حذر من روابط التصيد التي تطلب بيانات المستفيد، حيث أكد أن هذه المواقع شديدة الخطورة.

وأضاف عبدالله السبع “لا تعطي بياناتك لأي أحد”، مضيفا أن كلمات السر قد يتم تسريبها من المواقع الالكترونية.

ونصح السبع كذلك بعدم توحيد الرقم السري، مؤكدا على أهمية اختيار أرقام سرية مختلفة مع الحسابات المتعددة للمستخدم على الإنترنت، كما نصح بعد الضغط على الروابط المجهولة حيث يتم استغلالها لسرقة البيانات.