شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «خالد الدوسري»: لدينا وثائق جديدة لا نستطيع نشرها.. ونُعد ملفًا جديدًا للقضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو الهيئة السعودية للمحامين، سعود متعب بن قويد، وكيل المواطن خالد الدوسري السجين في أمريكا، تفاصيل جديدة تخص قضية المعتقل خالد الدوسري، مؤكدًا أن وزارة الخارجية دعمت القضية منذ بداية القبض علية وحتى الآن عبر القنوات الرسمية.

وقال “ابن قويد” في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “بدعم من الخارجية السعودية تم تكليف المحامي السعودي السابق مع فريق دفاع أمريكي وللأسف لم يتابع القضية ولم يعلم بصدور الحكم ضد خالد الدوسري إلا من خلال عائلة خالد لذا يتحمل المسؤولية كاملة وأتمنى بخروجه لوسائل الإعلام ليقدم مبرراته”.

وأضاف: “الوثائق التي تم نشرها لم نحصل عليها إلا مؤخراً ويوجد غيرها لانستطيع نشرها حتى لا تفقد قيمتها وهي جزء من الملف الذي يتم إعداده لتقديمه هناك”.

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وأوضح محامي الدوسري، أن نشره لهذه الوثائق يستهدف توضيح الصورة الحقيقة للقضية والرد على الفيلم المنتج لتشويه صورتها هنا ومن المفارقات العجيبة من ينتقد نشر الوثائق هنا ولم ينتقد نشر الفيلم المسيء للقضية بالمجتمع.

وتابع: “ملف القضية الحالي وتقديمه للقضاء الأمريكي يستغرق عدة شهور لمن يسأل عن الموعد المحدد فلا نستطيع تحديده ولكن العمل مستمر والتوفيق بيد الله” .

وفسر “ابن قويد” ما لاحظه البعض من تغيير في بعض أقواله، قائلاً: “تغيير أقوالي فيما يخص القضية قديماً أثناء مقابلات ببعض القنوات عن ما نشرته مؤخراً أمر طبيعي بعد الحصول حالياً على معلومات جديدة عن القضية”.

وأكد محامي المواطن خالد الدوسري السجين في أمريكا أنه: “لا يعمل بالقضية بشكل فردى بل هناك من يشارك من المحامين الأمريكيين مع المتابعة معهم مايقدم من أعمال بالإضافة إلى محبين للقضية من الجنسيات الأخرى فلهم كل الشكر والتقدير”.