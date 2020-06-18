شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث مكافحة الفساد»: كل من يتعدى على المال العام لن يفلت من العقاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أن كل من يستغل الإنفاق السخي للدولة ويتعدى على المال العام أو يتورط بممارسات فساد مالي أو إداري فإنه لن يُفلت من العقاب.

وقال الحسين، في مداخلة مع قناة الإخبارية “أن العقوبات تختلف باختلاف الجريمة، التي ارتكبت وكذلك باختلاف الظروف، فهناك ظروف مشددة وأخرى مخففة”.

وعن إعلان أسماء المتورطين في قضايا الفساد قال إن استعراض الأسماء يدخل ضمن عقوبة التشهير وعقوبة التشهير لا بد أن يصدر فيها حكم قضائي، ولكن هذه القضايا مازالت رهن التحقيق، ولكن بصدور الأحكام النهائية سنعلن عن الأسماء، مضيفا أن “التشهير بلا شك من ضمن سياسات هيئة”.